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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ادعت على جارتها جريمة في حق ابنتها بالمنوفية .. قصة مثيرة

صدى البلد

دفع الحقد والكره سيدة لجارتها لاستغلال ابنتها والادعاء باختطافها لتضليل الامن واتهام جارتها انها تقف وراء الجريمة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من سيدة، مقيمة بدائرة المركز، باكتشاف تغيب كريمتها طفلة، 3 سنوات، حال لهوها أمام مسكنهما بدائرة المركز، وما أسفرت عنه جهود الفحص والتحريات بقيام سيدة منتقبة تستقل مركبة "توك توك" بالصعود للعقار سكنها والنزول وبرفقتها الطفلة واستقلالهما مركبة "التوك توك" ومغادرة المكان.

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 وفـى وقت لاحق، حضر لديوان المركز أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، وبرفقته الطفلة الـمُبلغ بغيابها، وقرر بأنه شاهدها أسفل كوبرى الباجور بدائرة المركز، فقام باصطحابها لديوان المركز لاتخاذ اللازم.

وبسؤال والدة الطفلة، اتهمت مالكة محل منظفات، مقيمة بذات العقار محل سكنها، بخطف كريمتها لوجود خلافات مالية سابقة بينهما.

 أسفرت جهود تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن قيام المبلغة باختلاق واقعة الاختطاف بالاشتراك مع صديقتها، ربة منزل، لها معلومات جنائية، وسائق، له معلومات جنائية، جار ضبطه، مقيمان بدائرة المركز، وعامل بمقهى “عم الطفلة”، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، بقصد اتهام السيدة المشار إليها لوجود خلافات مالية بينها والمبلغة.

 عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صديقة المبلغة "ربة المنزل" وعم الطفلة. 

وبمواجهتهما، اعترفت السيدة بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والدة الطفلة على النحو المُشار إليه، حيث طلبت منها أخذ كريمتها وتوصيلها صحبة المتهم "الهارب"، ليقوم بتوصيلها إلى عمها لإخفائها لديه بمحل سكنه، ولدى علمها بقيام والدة الطفلة بتحرير محضر باختطاف كريمتها، تقابلت مع المتهم الهارب وسلمته الطفلة، والذى قام بدوره بترك الطفلة بمحل العثور عليها، وأيد عم الطفلة ذات المضمون.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 

أجهزة وزارة الداخلية اختلاق واقعة الحقد الجريمة امن المنوفية حيلة شيطانية

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