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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس كونا الجديد| النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال في بريطانيا

صدى البلد

أظهرت بيانات حكومية جديدة أن النساء في المملكة المتحدة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد  من الرجال.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة ديلي ستار أنه في الأيام السبعة حتى 27 ديسمبر، كانت هناك زيادة قدرها 598 حالة دخول جديدة إلى المستشفى بسبب كوفيد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.7٪ عن الأيام السبعة السابقة - بإجمالي 3800 حالة. هذا الأسبوع بشكل عام.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع - والارتفاع العالمي الإجمالي - إلى متغير بيرولا JN.1، والذي أصبح فيما بعد السلالة الرائدة في جميع أنحاء العالم. 

والآن تظهر البيانات الجديدة الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسلالة من الرجال.

على الرغم من عدم تحديثها كثيرًا كما كان الحال خلال ذروة الوباء، إلا أن الخبراء الذين يعملون لصالح الحكومة يبقون الجمهور على اطلاع دائم بتأثير الفيروس على البلاد عن طريق أداة التتبع عبر الإنترنت.

 وذكر التحديث الأخير والذي يمثل صدمة للإناث البريطانيات اعتبارًا من 17 يناير،أن  معدل الإصابة بين النساء 8.26 لكل 100 ألف، بينما بلغ 6.85 بين الذكور فقط.

فيروس كورونا المستشفى النساء المملكة المتحدة

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