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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

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ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال فعاليات حفل joy awards على المسرح. 

وتألقت شيرين عبد الوهاب، مرتدية فستان منفوش ولافت باللون الذهبي ذا تصميم مختلف ومميز. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب 

شيرين شيرين عبد الوهاب صور شيرين عبد الوهاب اطلالات شيرين عبد الوهاب حفل Joy Awards

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