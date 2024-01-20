إنقاذ المرج من كارثة.. إستخراج 10 أنابيب غاز من داخل مسبك النحاس المحترق|صور

انقذت العناية الالهية وبفضل التحرك السريع من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة التي نجحت في السيطرة علي حريق هائل التهم مسبك نحاس بمنطقة المرج وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في مسبك نحاس بمنطقة المرج .

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة رجال الإطفاء بإشراف جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران دون وفيات أو مصابين ، وتم استخراج 10 أنابيب غاز من داخل المسبك قبل انفجارها .

وتبين من المعاينة الأولية والفحص لمكان الحريق أن المسبك على مساحة 300 متر واشتعلت النيران فيه نتيجة انفجار إسطوانة غاز ، مما تسبب في احتراق المسبك والسقف الخشبي له ، وتصاعد أعمدة الدخان وكرات اللهب التي غطت سماء المنطقة المحيطة بالمسبك ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

84126bd2-3498-42b7-be15-07c8eb15f5e9