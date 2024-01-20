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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ المرج من كارثة.. إستخراج 10 أنابيب غاز من داخل مسبك النحاس المحترق|صور

المسبك المحترق
المسبك المحترق

انقذت العناية الالهية وبفضل التحرك السريع من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة التي نجحت في السيطرة علي حريق هائل التهم مسبك نحاس بمنطقة المرج وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في مسبك نحاس بمنطقة المرج .

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة رجال الإطفاء بإشراف جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران دون وفيات أو مصابين ، وتم استخراج 10 أنابيب غاز من داخل المسبك قبل انفجارها .

وتبين من المعاينة الأولية والفحص لمكان الحريق أن المسبك على مساحة 300 متر واشتعلت النيران فيه نتيجة انفجار إسطوانة غاز ، مما تسبب في احتراق المسبك والسقف الخشبي له ، وتصاعد أعمدة الدخان وكرات اللهب التي غطت سماء المنطقة المحيطة بالمسبك ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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أنابيب غاز حريق هائل منطقة المرج اطفاء القاهرة مسبك نحاس

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