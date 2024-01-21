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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا| التعادل 1-1 يحسم مواجهة تونس ومالي

صدى البلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة منتخب تونس ومنتخب مالي، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

وافتتح منتخب مالي التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق لاسين سينايوكو، وعادل النتيجة لمنتخب تونس حمزة رفيعة في الدقيقة 20.

وبتلك النتيجة رفع منتخب تونس رصيده إلى نقطة واحدة، ومالي إلى 4 نقاط، ومنتخب ناميبيا 3 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب جنوب إفريقيا.

ويواجه اليوم الأحد منتخب جنوب إفريقيا منتخب ناميبيا في ختام الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في البطولة.

وينتظر منتخب تونس مواجهة منتخب جنوب إفريقيا في ختام دور المجموعات، ويواجه منتخب مالي منتخب ناميبيا.

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الذي سيخوض به مباراة منتخب مالي في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وكان منتخب تونس بدأ مشواره الأفريقي بالخسارة من منتخب ناميبيا بنتيجة (1-0)، في المقابل فاز منتخب مالي على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة (2-0).

وشهد التشكيل الأساسي لكل منتخب، غياب الثلاثي المحترف في الدوري المصري علي معلول وسيف الدين الجزيري ثنائي منتخب تونس، وأليو ديانج لاعب مالي، حيث يتواجد بين البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان - حمزة رفيع.

خط الهجوم: إلياس العاشوري - يوسف المساكني.

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: ساخو - سيكو نيكاتاي - بوبكر كيوتاي - هاماري تراوري.

خط الوسط: كوليبالي - ساماسيكو - هيدارا.

خط الهجوم: دومبالا - سيكو كويتا - لاسين سيناكو.ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

منتخب مالي (3 نقاط)
منتخب ناميبيا (3 نقاط)
منتخب تونس (دون نقاط)
منتخب جنوب أفريقيا (دون نقاط)

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