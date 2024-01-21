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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المباراة الأصعب.. ماذا قال مدرب كاب فيردي عن مواجهة منتخب مصر؟

بوبيستا مدير كاب
بوبيستا مدير كاب فيردي

قال بوبيستا مدير كاب فيردي إن المنتخب المصري فريق كبير ومستوى لاعبيه عالٍ جدا، فضلا عن مديره الفني الذي يتمتع بخبرات رياضية كبيرة للغاية، وأعتقد أنه لقاؤنا معه سيكون طويلا وصعبا للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للخروج من المباراة بنتائج إيجابية.

وأوضح «بوبيستا»، خلال حواره لبرنامج «كان 2023»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترتيب المباريات التي خضناه خلال الفترة الماضية كان جيدا للغاية، حيث خٌضنا بكل حماس وكان طرق التنظيم جيدة للغاية، مشيرا إلى أن المباراة القادمة والأخيرة مع المنتخب المصري هي الأصعب على الإطلاق بالنسبة لنا نظرا للمهارة التي يتمتع بها المنتخب.


وتابع مدير كاب فيردي: «سنبذل قصارى جهدنا وبكل ما في طاقتنا للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهنا من أجل تحقيق أعلى نقطة في أمم أفريقيا مختتما حديثه، معربا عن فخره و سعادته البالغة لمنافسة المنتخب المصري باعتباره أقوى المنتخبات العربية».

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