مدرب الوداد والاتحاد السابق: فارق النتائج بين المنتخبات العربية والإفريقية لم يكن مفاجئا

أرقام المنتخبات العربية متواضعة ببطولة الأمم الإفريقية

قال زوران مانو لوفيتش مدرب الوداد والإتحاد السابق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو كانت جيدة للغاية حيث كان بوركينا فاسو مبادرا في مستواه اللعيبة اتبع أسلوب إحتراف خلال طريقة لعبه لكن الجزائر استطاعت أن تنتزع نقطة هامة للتأهل في الدوري القادم بتحقيق النقاط في التعادل.

وأضاف "مانو لوفيتش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كان 2023 " المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن فارق النتائج بين المنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية لم يكن مفاجئة، حيث عمدت الفرق الإفريقية على التدريب بشكل مكثف ورفع المستوى اللعبي خلال الفترة الماضية مما انعكس عليه بتقارب واضح في النتائج مع نظرائها العربية مشيرا إلى أنه درب العديد من اللاعبين في أنغولا وكانت فرقهم جيدة للغاية.





بطولة الأمم الإفريقية



وتابع مدرب الوداد والإتحاد السابق قائلا " كما شهدت بطولة الأمم الإفريقية العديد من المفاجآت وهي خسارة تونس وتعادل المنتخب المصري مباراتين إضافة لتعادل المنتخب الجزائري أيضا تلك المنتخبات التي كان من المتوقع أن تحقق نتائج عالية مشيرا إلى البطولة بدأت بشكل جيد للغاية ومازال هناك 7 مباريات قبل المباراة النهائية مشددا على أن الأهم لدى المنتخبات هو التأهل للدوري القادم".