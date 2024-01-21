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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احتقان الحلق.. الأسباب والأعراض والعلاج السريع

احتقان الحلق ..
احتقان الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج السريع

احتقان الحلق، وانسداد الأنف حالتان شائعتان ويمكن أن تكونا مرتبطتين بأمراض الجهاز التنفسي العلوي، إليك بعض الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية المتعلقة بهاتين الحالتين بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

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أسباب احتقان الحلق

التهاب الحلق: يمكن أن يكون نتيجة الزكام أو الإنفلونزا أو التهاب الحلق البكتيري.
حساسية: قد يكون الحلق متهيجًا بسبب تحسس الجسم لمواد معينة.
التهاب اللوزتين: قد يتسبب التهاب اللوزتين في احتقان الحلق.
الجيوب الأنفية الملتهبة: قد ينتج عن التهاب الجيوب الأنفية احتقان في الحلق.


أعراض احتقان الحلق

ألم أو حرقة في الحلق.
صعوبة في ابتلاع الطعام أو السوائل.
احتقان واحمرار في الحلق.
ظهور أعراض الزكام مثل السعال والسيلان الأنفي.


علاج ووقاية انسداد الأنف واحتقان الحلق

الراحة والترطيب: استرخاء والحصول على قسط كافٍ من الراحة وشرب الكثير من السوائل الدافئة للترطيب.

البخار والاستنشاق: استنشق بخار الماء الساخن أو استخدم جهاز الاستنشاق لتخفيف الاحتقان.

المضادات الحيوية والمسكنات: يمكن أن تستخدم المضادات الحيوية إذا كان السبب جرثوميًا، ويمكن استخدام المسكنات لتخفيف الألم والتهيج.

مضادات الهيستامين: في حالة الحساسية، يمكن استخدام مضادات الهيستامين لتخفيف الاحتقان والتهيج.

العلاج الموضعي: يمكن استخدام رذاذات الأنف الموضعية لتقليل الاحتقان وتنظيف الممرات التنفسية.

الوقاية: غسل اليدين بانتظام، وتجنب الملامسة الوثيقة مع الأشخاص المصابين، وتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، وتجنب التعرض لمسببات الحساسية المعروفة يمكن أن تساعد في الوقاية من الانسداد والاحتقان.

مع ذلك، يجب أن تستشير طبيبك إذا استمر الانسداد والاحتقان لفترة طويلة أو إذا كانت الأعراض شديدة، حتى يتم تقييم حالتك وتقديم العلاج المناسب.

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