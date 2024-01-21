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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يحدث انسداد الأنف؟.. الأسباب والأعراض والعلاج

انسداد الأنف ..
انسداد الأنف .. الأسباب والأعراض والعلاج

انسداد الأنف هى حالة شائعة ويمكن أن تكون مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي، إليك بعض الأسباب والأعراض لأنسداد الأنف، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

أسباب انسداد الأنف

الزكام والإنفلونزا: تعتبر الأسباب الرئيسية لانسداد الأنف واحتقانه.
الحساسية: مثل الحساسية الناجمة عن الغبار، حبوب اللقاح، الحيوانات الأليفة وغيرها.
الجيوب الأنفية الملتهبة: التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يتسبب في احتقان الأنف.
التهاب الأنف الحاد: مثل التهاب الأنف البكتيري أو الفيروسي.
الانحراف الأنفي: تشوه في تشكيل الأنف قد يؤدي إلى انسداد مزمن.


أعراض انسداد الأنف

صعوبة في التنفس من الأنف.
احتقان واحمرار في الأنف.
زيادة في الإفرازات الأنفية.
العطس المتكرر.
احتقان في الجيوب الأنفية.

 

علاج انسداد الأنف

بخار 

عندما يكون أنفك مسدودًا ، يمكن أن يكون البخار هو الحل.

يخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب.

أسهل طريقة للاستفادة من البخار هي الاستحمام بالماء الساخن والتنفس كالمعتاد.

إذا لم يكن لديك وقت للاستحمام ، يمكنك الحصول على نفس النتائج من ملء الحوض بالماء الساخن والتنفس بمنشفة فوق رأسك.

. استعمال ضمادة دافئة على الجيوب الأنفية

الكمادات الدافئة الطريقة التي تعمل بها هي تقليل الالتهاب في الجيوب الأنفية وفتح المسالك الهوائية الأنفية.

 خذي قطعة قماش نظيفة واغمسها في ماء دافئ (لكن ليس ساخنًا) وضعها على أنفك العلوي 

و دفء الضغط سيجعل فتحات أنفك تنفتح وتمنحك القدرة على التنفس بسهولة. تأكد من عدم ترك الكمادة فوقها لفترة طويلة ، أحترسي حتى لا ينتهي بك الأمر بحرق بشرتك.

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