زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

تتغير ملامح مع التقدم في العمر وأكثرها وضوحا هى الأنف والأذن، حيث تصبح اكبر واطول بجانب التجاعيد .. فما السبب.

ووفقا لما جاء فى موقع “لايف ساينس” يكبر حجم الأنف و الأذن طوال عمر الإنسان، لكن ذلك ليس بسبب نمو أنسجتها فعليا كما يحدث في مرحلة الطفولة.

وقال الدكتور آلان ماتاراسو، أستاذ الجراحة السريرية في كلية زوكر للطب في نيويورك: يكتمل نمو الأذن والأنف بالكامل في سن العشرين، ومعظم التغييرات في شكلها وحجمها ترجع إلى عملية الشيخوخة.

وتتكون الهياكل الأساسية داخل الأذن والأنف من الغضروف وهو نسيج ضام قوي ومرن يدعم العظام والمفاصل ويحميهما من التلف وتثبت بمجموعة من البروتينات الهيكلية تسمى الكولاجين والإيلاستين.

وقال ماتاراسو مع التقدم في العمر يقل إنتاج ألياف الكولاجين والإيلاستين الجديدة ما يسبب ضعف الغضاريف بأكملها ويغير شكل الأنف والاذن.

كما يؤثر العمر على بنية الأنسجة المحيطة بالغضاريف وتبدأ الأنسجة التي كانت مشدودة في الأنف والاذن والوجه بالارتخاء كلما كبر الإنسان وهذا يمكن أن يسبب زيادة حجم الأنف والأذن.

ويمكن أن يصبح الجلد الموجود على الأنف أثقل بسبب زيادة نشاط الغدد الدهنية ومع ذلك سرعة التغير في حجم الأنف والأذن يعتمد على عدد من العوامل الوراثية والبيئية.

تغير ملامح الوجه

وتعد ملامح الوجه بشكل عام سمة وراثية للغاية ويبدو أن شكل الأنف، على وجه الخصوص، مرتبط بالتركيب الجيني للشخص، وفقا لمراجعة عام 2018 المنشورة في مجلة Frontiers in Genetics.

وهناك أدلة علمية تشير إلى أن التعرض للتلوث والشمس يمكن أن يسرع عمليات الشيخوخة في الغضروف الموجود في اى جزء من الجسم خاصة الأنف وملامح الوجه فهى غير محمية بالملابس.