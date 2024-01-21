العربي: معهد التخطيط القومي حريص على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني 

اختتمت بمقر معهد التخطيط القومي فعاليات برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين المعهد ومؤسسة “مصر دوت بكره”، والذي استهدف تطوير مهارات 48 متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية، واستمر لمدة 3 أشهر في برنامج مكثف.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والمهندس علي فرماوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر دوت بكره”، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأماني ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر دوت بكره”.



وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف العربي، أن معهد التخطيط القومي باعتباره مؤسسة بحثية عريقة حريص على توسيع الشراكات مع المؤسسات والمنظمات التي تنتمي إلى المجتمع المدني لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم جهود وأنشطة المعهد.

وقال العربي إن برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي يأتي تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين المعهد ومؤسسة “مصر دوت بكره”، مشيراً إلى أن أحد أهم الأنشطة والخدمات التي تتضمنها الاتفاقية هي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.

في سياق متصل، أشار المهندس علي فرماوي إلى أن “مصر دوت بكره” تسعى إلى دمج الطاقة الإبداعية لدى الشباب مع الخبرات العملية للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية وبحاجة إلى اكتساب المعرفة أو الخبرة اللازمة لإطلاق شركاتهم الناشئة.

وأعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر دوت بكره” عن سعادته بتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.

وأشاد بتميز هذا البرنامج بمشاركات من متحدثين وخبراء متخصصين في هذا المجال، لافتًا إلى أن البرنامج تضمن تنظيم ورش عمل وجلسات تدريب فردية وشخصية لكل متدرب، تم تقديمها بواسطة مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي للتدريب ICF حرصًا من المؤسسة بالشراكة مع المعهد على توفير شهادة احترافية مكملة للنظام التعليمي التقليدي في مصر.

جدير بالذكر أن "الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي" يستهدف تطوير مهارات الشباب من مختلف المحافظات وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال في العديد من المجالات، وتعريفهم بكيفية إطلاق مشروع جديد، ومفاهيم الإدارة المالية وكيفية جذب التمويل، فضلًا عن إدارة فرق العمل وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

وسبق حفل الختام محاضرة مختصرة من شريف عامر، خبير الموارد البشرية، تناولت أساليب إدارة الموارد البشرية وأهمية القيم والثقافات الشركاتية، ومفهوم القيادة ظرفية، وتلتها محاورة عن اختلاف الشركات في آليات التفعيل.