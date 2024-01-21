القضية الفلسطينية على الطاولة.. انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربي بالجامعة العربية

انطلقت أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان ، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةاليوم / الأحد/.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة عددا من البنود الهامة أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع الراهنة، فضلا عن تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع وهي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب"، والتي اختتمت أعمالها أمس بالقاهرة.

