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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في الإسكندرية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم الأحد إلى مقر محافظة الإسكندرية فى مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها لخدمة أبناء الإسكندرية فى بعض القطاعات على أرض المحافظة، يرافقه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.  

 

وكان فى استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى ديوان عام المحافظة  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونواب المحافظ و سكرتير عام محافظة الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

 

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة افتتاح مركز خدمات مصر بالمبنى الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية، ويعقب ذلك تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،  بالإضافة إلى تفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها: مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة حي شرق، وفي حي وسط سيتفقد مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به بشارع فؤاد،  ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وكوبري محرم بك.

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التنمية المحلية الاسكندرية هشام امنة

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