سيدة تخطف رضيعا من داخل مستشفى بالمنيا | تفاصيل مثيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بدائرة المركز بأنه حال تواجد (ربة منزل) بالمستشفى لإجرائها عملية وضع ، وبرفقتها والدتها غافلتهما سيدة مجهولة وقامت بخطف الطفل حديث الولادة "نجل الأولى"، وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها ، ومحاولتها الهروب بالطفل من خلال استقلال سيارة أجرة "تاكسى" قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم أول المنيا) تصادف توقفه أمام بوابة المستشفى.

ولدى استشعار ها بإكتشاف أمرها تركت الطفل بداخل السيارة ولاذت بالهرب فقام قائد السيارة المذكور بإخبار أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى بالواقعة ، وتسليم الطفل لأهليته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وأضافت أنه نظراً لوجود خلافات بينها وزوجها، وقيامها بإيهامه بحملها "على غير الحقيقة" قامت بالتوجه للمستشفى محل الواقعة والإدعاء بأنها أوشكت على الولادة ، وإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.. كما أرشدت عن (الهاتف المحمول) الخاص بوالدة الطفل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.