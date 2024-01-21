عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تخطف رضيعا من داخل مستشفى بالمنيا | تفاصيل مثيرة

صدى البلد

 

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بدائرة المركز بأنه حال تواجد (ربة منزل) بالمستشفى لإجرائها عملية وضع ، وبرفقتها والدتها غافلتهما سيدة مجهولة وقامت بخطف الطفل حديث الولادة "نجل الأولى"، وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها ، ومحاولتها الهروب بالطفل من خلال استقلال سيارة أجرة "تاكسى" قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم أول المنيا) تصادف توقفه أمام بوابة المستشفى.

ولدى استشعار ها بإكتشاف أمرها تركت الطفل بداخل السيارة ولاذت بالهرب فقام قائد السيارة المذكور بإخبار أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى بالواقعة ، وتسليم الطفل لأهليته.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنيا).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وأضافت أنه نظراً لوجود خلافات بينها وزوجها، وقيامها بإيهامه بحملها "على غير الحقيقة" قامت بالتوجه للمستشفى محل الواقعة والإدعاء بأنها أوشكت على الولادة ، وإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.. كما أرشدت عن (الهاتف المحمول) الخاص بوالدة الطفل.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الطفل حديث الولادة تفاصيل مثيرة خطف الطفل سرقة الهاتف سيارة أجرة تاكسي وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

ترشيحاتنا

177 مصنعا بنفس كفاءة المستورد.. ماذا فعلت الدولة لتوطين صناعة الأدوية؟

%75 للطب و70% للصيدلة.. بشرى سارة للطلاب بالتقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني

أحمد عيسى: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية خلال أسبوع

حرب غزة جرح مفتوح.. تحذير إماراتي من توسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط

حملة إزالة أمام منزل مرتضى منصور في الجيزة.. صور

سبب مفاجئ وراء ظهور محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

تعرف على سعر فستان أمينة خليل في حفل joy awards

أبرزهن درة ومنى زكي.. شاهد أجرأ الإطلالات باللون الأحمر للنجمات بحفل joy awards

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة لها

فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ