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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب حسام الخولي يدعو وزارة السياحة بعمل خطة للترويج وتنشيط القطاع

حسام الخولي، رئيس
حسام الخولي، رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

دعا حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وزارة السياحة بعمل خطة للترويج وتنشيط كافة أنماط السياحة في مصر.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.

 

وقال: ونحن نتحدث عن السياحة الوضع الطبيعي كمصريين دائما نقول عن مميزات بلدنا الفريدة السياحية، متابعا: "والوضع الحالي نتحدث عن السياحة يعنى دولارات يعنى مصنع بيشتغل كل يوم يجيب دولارات، صناعة تقدر تدخلنا دخل محتاجينه بمعنى محتاجينه، يومي مش هنستنى سنين".

 

وأشار إلى ما ذكره متحدث مجلس الوزراء، شأن عدد السياحة الوافدة فى مصر خلال عام 2023 وصل إلى 14 مليون و900 ألف، قائلا: وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2010، ورقم مهم لسببين، أن هناك شائعات تقول إن السياحة اتضربت، الحمد لله عندنا مدخل للعملة الصعبة، هذا الرقم مطمئن ولازم الناس كلها تعرفه، وأشكر وزير السياحة على تحقيق الرقم.

 

ووجه سؤالا لوزارة السياحة عن خطة الترويج لسياحة المؤتمرات، قائلا: عندنا إمكانات كبيرة فى كل المدن وقاعات مؤتمرات كبيرة، وكذلك سياحة الشواطئ.

 

وأشار إلى أنه لدينا في البحر المتوسط عدد وحدات غير طبيعية، قائلا:"عايزين فكر من الوزير عن كيفية استخدام هذه الوحدات الخاصة بالمصريين المغلقة لـ7 و8 أشهر قبل ما نفكر نعمل فنادق هناك".

 

وقال عضو مجلس الشيوخ: "مش هفرح لما نبتدى نعمل فنادق في منطقة مقفولة من 7 و8 شهور وهناك عدد فيلات ووحدات مغلقة تكفي 5 آلاف فندق لازم نفكر نستثمرها ازاى".

وزارة السياحة السياحة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزير السياحة

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