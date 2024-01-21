توزيع ألفي شنطة مواد غذائية من الأوقاف على "الأولى بالرعاية" بالبحر الأحمر

تسلمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر حسناء أحمد إبراهيم، 2000 شنطة مواد غذائية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مدن المحافظة.

وأوضحت مدير المديرية، في بيان اليوم "الأحد"، أن الشنط تحتوي على 6 أطنان أرز، و2 طن مكرونة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتضامن والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع السلع الغذائية.



وأكدت أن البروتوكول المشترك بين الوزارات يأتي تماشيا مع التوجيهات السياسية لمبادرة حياة كريمة، ليشمل توزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مدن المحافظة الساحلية، وذلك من خلال لجان مركزية مكونة من الأوقاف والتضامن والمحافظة، وكذلك لجان فرعية لتصل لمستحقيها.