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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قتيلين.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان| فيديو

صدى البلد

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر أمنية، بسقوط قتيلين على الأقل وعدة إصابات في القصف الإسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان.

وأصيبت سيارة في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بلدة كفرا شرق صور بجنوب لبنان.

وحتى الآن لم تعرف هوية المستهدفين بالقصف الإسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت تل العويضة وأخرى على كفر كلا جنوبي لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعد القرية جزءًا من منطقة بنت جبيل، معقل حزب الله.

ودمرت أجزاء كبيرة من بنت جبيل خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحركة حزب الله.
 

قتيلين سيارة لبنان غارة جوية بلدة كفرا

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