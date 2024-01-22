اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض

أعلن وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور مشاركة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في اكتشاف ثلاثة أجسام جديدة قريبة من الأرض .. مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تعد إضافة مهمة لجهود المعهد في مجال علم الفلك ، وتُسهم في إثراء المعرفة العلمية عن الأجسام القريبة من الأرض.

وأوضح وزيرالتعليم العالي ، في بيان أصدره، الأحد، أنه في إطار التعاون البحثي مع المراصد الدولية لمُراقبة الأجسام القريبة من الأرض شارك المعهد في رصد ثلاثة أجسام فضائية جديدة بعد أن تم تسجيل أول أرصاد لها من قبل مرصد الجبل الأرجواني في الصين في 10 يناير الجاري ليصبح مرصد القطامية الفلكي ثاني مرصد على مستوى العالم يرصد هذه الأجسام.

ومن جانبه..أفاد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد بأن الفريق البحثي بالمعهد تمكن من رصد الأجسام الثلاثة على مدار 3 أيام باستخدام تليسكوب القطامية الفلكي والذي يبلغ قطر مرآته 1.8 متر، وتم تحليل البيانات المرصودة بواسطة الفريق البحثي المصري بالتعاون مع الفريق الصيني والشبكة العلمية الدولية للرصد البصري بروسيا.

وقال القاضي إنه تم تأكيد النتائج وتسجيلها في موقع الاتحاد الفلكي الدولي بكود مرصد القطامية (088) تحت أسماء "W012853- W014181- W014918".. لافتا إلى أن فريق الرصد من الباحثين بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ضم الدكتور علي تقي والدكتور أحمد مجدي والدكتور شفيق تعيلب ومحمد شعبان.

الأجسام الخافتة

وأوضح أن الأجسام المكتشفة تعود من الأجسام الخافتة التي يبلغ لمعانها حوالي 22 قدرًا نجميًا، وتعتبر مثل هذه الأرصاد خُطوة مهمة نحو تسجيل مرصد القطامية ضمن المراصد الدولية التي تشارك في اكتشاف الأجسام الخافتة القريبة من الأرض.

ونوه بأن مرصد القطامية الفلكي بتليسكوب بصري قطرة 190 سم، يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، والذي بداء المعهد في إنشائه عام 1954 والعمل به عام 1964 وكان أحد أربع مراصد عالمية شاركت في تحديد موقع هبوط المركبة أبولو 11 على القمر وأول هبوط للإنسان على سطح القمر.

وقال القاضي : إن المرصد أسهم في الكشف عن عدد من النجوم المتغيرة وانفجارات جاما وجميع تلك الاكتشافات مسجلة باسم مرصد القطامية في الاتحادات الدولية.. لافتًا إلى أن مرصد القطامية يحتوي على مركز التميز العلمي في الفلك والفضاء الوحيد من نوعه في مصر.. مشيرًا إلى المعهد يقوم حاليًا بإنشاء المرصد الفلكي البصري الكبير على أحد جبال منطقة جنوب سيناء وبمرأة قطرها 6.5 متر.

جدير بالذكر أن هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمول عدد من المشروعات المرصد، منها مشروع لاكتشاف ودراسة الأجسام الفضائية القريبة من الأرض.