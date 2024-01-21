رجل أعمال إماراتي: الحكومة المصرية نجحت فى جذب الاستثمارات الخارجية

أكد رجل الاعمال الاماراتى محمد المنصوري رئيس مجلس إدارة كبرى الشركات الإماراتية، واحد المستثمرين في شركة Main Marks Developments إنه فخور بدخول السوق العقاري المصري خاصة وأنه سوق رائد ويوفر فرصة ذهبية للاستثمار.

وقال محمد المنصوري خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة إن مصر الان توفر بيئة استثمارية مثمرة ومستقرة، وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الإماراتيين والعالميين على حد سواء.

وأضاف: نحن واثقون ان تعاوننا سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسيكون له الدور الكبير في تصدير العقار وجذب المزيد من المستثمرين الاماراتيين.

واستكمل المنصوري قائلا: نحن متحمسون للمستقبل الواعد للسوق العقاري المصري وللتعاون المستمر في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، والمساهمة في تطور القطاع العقاري، خاصة وان الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري المصري تعد جزءًا أساسيًا من علاقات الشراكة القوية بين البلدين.

وقال: نحن نؤمن بأهمية تعزيز هذه الروابط وتوطيد العلاقات الثنائية من خلال مشاريعنا المشتركة.

جاء ذلك على خلفية إطلاق المنصوري لمشروعه الجديد بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 16.5 فدان وذلك باستثمارات تتجاوز الـ12 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة تصل لحوالي 34 مليار جنية وفقا لاستراتيجية الشركة فى التوسع وتنويع محفظة استثماراتها.