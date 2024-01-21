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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والتوسعة والرصف بطرق أبو ربع والطرفاية

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف بطرق أبو ربع والطرفاية ومركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة رفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

من ناحية أخرى، تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية الشنباب التابعة للوحدة المحلية لقرية المرازيق لمتابعة أعمال منظومة النظافة داخل القرية.

ووجه الشهابي، بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول.

كما التقى النائب بعدد من مواطني القرية للتعرف علي مشكلاتهم علي الطبيعة مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بنطاق مراكز ومدن المحافظة. 

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، محمود شنب، رئيس مركز البدرشين، ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة للأعمال.

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