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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ليفربول في مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول لمواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي لفريق ليفربول في مباراته أمام بورنموث ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جوميز.

خط الوسط: ماك أليستر، جونز، إيليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

ويسعى ليفربول للحفاظ على صدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق الفوز في مواجهته مع بورنموث.

الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الألماني يورجن كلوب أليسون بيكر تشكيل فريق ليفربول

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