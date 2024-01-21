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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تصدرها التريند .. معلومات عن منى واصف وأهم أعمالها

منى واصف
منى واصف

حصلت النجمة السورية منى واصف على جائزة الانجاز مدي الحياة من حفل joy awards، الذي حرص على حضوره جميع نجوم الفن.

معلومات عن مني واصف

وتعتبر مني واصف ممثلة سورية قديرة ولدت في 1 فبراير 1942 في دمشق. بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء وانطلقت بالتمثيل على المسرح والتلفزيون.

 شاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي يقدر عددها بحوالي 180 عملاً. حصلت منى واصف على العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرتها، كما شغلت منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء (1991-1995) وعُينت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة عام 2002.

نجاح الزير سالم

حققت النجمة منى واصف نجاحًا كبيرًا في دور الملكة جليلة في مسلسل “الزير سالم” عام 1971، ثم شهادة لها نقطة تحول نوعية في مشوارها الفني خلال تعاملها مع المخرج مصطفى العقاد حيث اختارها لأداء دور هند بنت عُتْبَة، مقدمة لها الشهرة داخل وخارج سوريا.

مني واصف.. والتصالح مع العمر

تعتبر منى واصف متصالحة مع عمرها ومستمرة في إبداعاتها الفنية حيث تواصل تقديم العديد من الأعمال الكوميدية والدرامية ليس فقط في التلفزيون، بل أيضًا على المسرح والسينما.

قدمت مني واصف أعمالًا كثيرةً وحفرت في ذاكرة المشاهد صورة الأم الحنون والسيدة القوية القادرة على تحمل أشد المصائب.

بداية حياتها من المسرح

كانت بدايتها عارضة أزياءٍ في سوريا بعد ذلك انتقلت إلى المسرح لتبدأ حياتها المهنية كممثلة مسرحية، حيث شاركت في العديد من المسرحيات لكبار الكتّاب العرب والعالميين، ثمَّ عملت في السينما والتلفزيون، وكان أبرز أعمالها السينمائية ظهورها بدورٍ رئيسي في فيلم “الرسالة” بشخصية هند بنت عتبة، بالإضافة إلى الكثير من الأدوار المهمة والمميزة التي قدمتها في الدراما التلفزيونية.

منى واصف حفل Joy Awards

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