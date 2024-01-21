وزير فلسطيني: نتنياهو يراهن على عدم استمرار إدارة جو بايدن

قال أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، لا يستطيع الخروج عن التحالف الحكومي؛ كونه يضمن بقاء واستمرار حكومته، لذلك ملف إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، أمر غير مقبول بالنسبة له ولشركائه بالحكومة، مشيرا إلى أن نتنياهو يواجه أزمة داخلية عميقة.

وأضاف «المجدلاني»، خلال حواره لبرنامج «مطروح للنقاش»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يراهن على عدم استمرار إدارة جو بايدن، وبالتالي لن تكون قادرة على اتخاذ أي قرار يؤثر على إسرائيل سلبيا.

وأوضح أن نتنياهو يرى مسألة إعادة انتخاب بايدن مرة أخرى، وفوزه بالانتخابات الأمريكية، صعبة ومستحيلة؛ بسبب تدني شعبيته، بعد موقفه تجاه الحرب العدوانية على قطاع غزة.

مواصلة الحرب

وأشار إلى أن: «التزام الولايات الأمريكية بدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، لن يتأثر أو يتغير بمجرد تغير الإدارة الأمريكية».