المحطة الأخيرة.. آخر تطورات زيارة صندوق النقد الدولي الحالية إلى مصر

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، آخر تطورات زيارة صندوق النقد الدولي إلى مصر الحالية، مشيرا إلى أنها المحطة الأخيرة للصندوق لتحديد مواقف مصر المالية، ومنها بحث إمكانية زيادة القرض الذي تحصل عليه مصر من الصندوق.

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بمجرد تحرك بعثة صندوق النقد إلى مصر، ودمج الصندوق للمراجعات السابقة خلال الزيارتين الماضيتين فيما يتعلق بمناقشة تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية؛ فإن ذلك سيحدث تقدما كبيرا في أوضاع السياسة المالية لمصر في الفترة المقبلة.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يناقش تحريك سعر الصرف، دون تحديد نسبة معينة حتى الآن، والمؤشرات الأولية واضحة بشكل كبير لدى الخبراء والاقتصاديين، ووثيقة مجلس الوزراء الأخيرة، أثبتت ذلك، وهناك قروض في صندوق النقد يتم مناقشة تمديدها إلى سنتين وثلاثة في الفترة المقبلة.