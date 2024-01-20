فخري الفقي: مناقشات مع صندوق النقد الدولي لزيادة تمويل مصر

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مناقشات من صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل لمصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف فخري الفقي، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن صندوق النقد قد يزيد مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي من 4 إلى 6 سنوات.



وأشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر، وهذا سيزيد من التمويل المالي المصري.