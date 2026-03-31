تنسيق مشترك بين تموين وزراعة الاقصر لضمان نجاح موسم توريد القمح

شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر سلسلة من التحركات والاجتماعات المهمة لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين.

وفي هذا السياق، استقبل المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر ديوان المديرية، بحضور قيادات التموين والتجارة الداخلية، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك استعدادًا لموسم حصاد وتوريد القمح المحلي.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على آليات تنظيم عملية التوريد بما يحقق الانسيابية وسرعة الاستلام، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لصرف المواد البترولية اللازمة للمزارعين خلال فترة الحصاد، بما يضمن دعم العملية الزراعية وتيسيرها.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، أجرى وكيل وزارة التموين زيارة مفاجئة لمحطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز الطود، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة.

وخلال الجولة، شدد على ضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية (12.5 كجم) والتجارية (25 كجم)، كما اطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من الغاز الصب، بما يضمن استقرار منظومة التوزيع وعدم حدوث أي نقص.

وأكد الصافي على أهمية التزام المواطنين بشراء أسطوانات البوتاجاز من مصادر موثوقة ومستودعات معتمدة، مع ضرورة التأكد من وجود “طبة الأمان” البلاستيكية، حفاظًا على سلامتهم.

كما ناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة توخي الحذر من التعامل مع أي مصادر غير رسمية، واستخدام منظمات غاز معتمدة سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، لتفادي المخاطر والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف الرقابة على السلع الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.