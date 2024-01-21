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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل السعودي بالإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الروسي

القنصل السعودي يلتقي
القنصل السعودي يلتقي القنصل الروسي

أجرى مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية زيارة إلى كارن فاسيليان القنصل العام لروسيا الإتحادية في الإسكندرية في مقر القنصلية الروسية لبحث تعزيز التعاون، وذلك في لقاء ودي جمعهما بالقنصلية الروسية.

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كما أشارا المسئولان إلى العلاقات السعودية الروسية والتي تتسم بكونها علاقات راسخة على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني، حيث تتعاون الدولتان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وتبادل الطرفان التهاني بالعام الجديد آملين أن يكون بداية لعام من السلام والهدوء في المنطقة والعالم.

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