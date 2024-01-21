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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيهاب الملاح: أهم وأشهر معارك طه حسين كانت حول الشعر الجاهلي

طه حسين
طه حسين

اكد الكاتب إيهاب الملاح، أن الأزهر قديما كان هو البيئة العلمية الوحيدة المتاحة لدراسة العلوم النقلية، مضيفا أن عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين كان منذ تفتح وعيه يطرح ويسأل الأسئلة الجارحة حتى قبيل وفاته.

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وقتل إيهاب الملاح خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أهم وأشهر معارك طه حسين كانت عن الشعر الجاهلي، وكان يفصل بين العلم الذي له طرق ومنهج والدين ، منوها بأن طه حسين واجه تهما بالكفر والخروج عن العقيدة، مضيفا: كل مشكلاتنا عبر التاريخ تبدأ من زج الدين في السياسة والعكس صحيح.

وواصل: طه حسين خاض معارك مع بعض طلاب الأزهر لأنه تم النظر له على أنه متمرد على الأزهر، مضيفا أن كل ردود طه حسين في المعارك التي خاضها كانت متمثلة في إنجازاته وكان جسورا وشجاعا .

إيهاب الملاح الإعلامية عزة مصطفى الأزهر دعم الصحة النفسية برنامج صالة التحرير مركز الأزهر للفتوى

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