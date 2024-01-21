Mean Girls يتصدر البوكس أوفيس ويحقق 66 مليون دولار في أسبوع

سيطر فيلم Mean Girls على البوكس أوفيس الأمريكي وبلغت إيراداته محليا حوالي 51 مليون دولار، فيما حقق عالميا رقم وصل إلى أكثر من 66 مليون دولار بعد طرحه للعرض يوم 12 يناير الجاري.

تصدر الفيلم الموسيقي Mean Girls شباك التذاكر خلال عطلة الأسبوع الماضي، بينما فشل "I.S.S"، وهو فيلم خيال علمي مثير تدور أحداثه على متن محطة الفضاء الدولية، في تحقيق أرقام جيدة بافتتاحية عرضه.

تدور أحداث فيلم Mean Girls حول مجموعة فتيات مشهورات داخل المدرسة، وتقوم إحداهن في حب الشخص الخطأ وتدب الفرقة بين الفتيات، وهو عمل موسيقي كلاسيكي.

بلغت ميزانية فيلم Mean Girls حوالي 36 مليون دولار لذا فإن أرقامه في شباك التذاكر تعد نجاحا لمنتجيه، وحقق إجمالا خلال عطلة الأسبوع الماضي حوالي 12 مليون دولار.

وتراجع فيلم The Beekeeper عن ترتيبه في قائمة البوكس أوفيس، وبلغت إيراداته حتى الآن حوالي 75 مليون دولار حول العالم، فيما حقق في البوكس أوفيس خلال 12 يوما حوالي 32 مليون دولار.

فيلم جيسون ستاثام The Beekeeper تدور أحداثه حول رجل يقود حملة انتقام قوية يذاع صيتها على مستوى وطني، ويتم الكشف عن وظيفته السابقة في إحدى الجهات القوية والسرية وكان يطلق عليه “مربي النحل” أو The Beekeeper.

يشارك في بطولة The Beekeeper إلى جانب جيسون ستاثام نجم الأكشن الشهير كل من جيريمي أيرونز، تايلور جيمس، إيمي لامبمان، آمبر سيينا، جوش هوتشرسن.