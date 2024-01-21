وفاة شخص و8 مصابين.. التفاصيل الكاملة لانهيار بلكونة عقار قديم بكفر الشيخ|صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، انهياراً جزئياً «بلكونة» لعقار قديم في شارع سعد زغلول التجاري، ما أسفر عن وفاة شخص في العقد الرابع، وإصابة 8 أشخاص آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، فور وقوع الحادث، ورجال النجدة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمنى حول العقار الذي تعرض لانهيار جزئي؛ حرصاً على سلامة المارة والمواطنين.

محافظ كفر الشيخ يزور المصابين

وفي سياق متصل، انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى موقع الحادث، والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في مستشفى دسوق العام.

إخلاء عقار دسوق من السكان

وقرَّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إخلاء العقار الذي تعرض لانهيار أجزاء منه «بلكونة» احترازياً من السكان؛ حرصاً على سلامة السكان، موجهاً الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لاتخاذ شئونها وعمل اللازم.

وتبين حدوث انهيار سور شرفة «بلكونة»، الطابق الأخير على للعقار المكون من 5 طوابق، مأهول بالطابق الأول والثانى والباقى خالى من السكان، وأن المبنى ملك «أ. ع» 50 سنة، تاجر ملابس، ويقيم بمدينة دسوق.

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