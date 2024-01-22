ينافس الفلاجشيب.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة | اعرف مواصفاته

تتميز فئة Redmi Note من شركة شاومي بأنها تقدم مواصفات قوية للغاية مع الاحتفاظ بالسعر المناسب الذي يتلاءم مع القدرات المادية للفئة المتوسطة، ويعد هاتف Redmi Note 13 Pro الذي أطلقته الشركة مؤخرًا واحدا من أفضل وأقوى الهواتف التي تنافس الفلاجشيب مع سعر أرخص.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 13 Pro

وجاء بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة، وجودة عرض +FullHD ، ودقة 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.



ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 7s Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 و 12 و 16 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ومنفذ شحن USB Type-C 2.0والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 44 دقيقة فقط.