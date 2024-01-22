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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيف تتخلص من مئات الإيميلات؟

عملية تنظيف البريد
عملية تنظيف البريد الوارد

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا ضخمًا بالنسبة للعديد من الشركات، وسواء قمت بالتسجيل في قائمة بريدية عن قصد أو بدأت بشكل عشوائي في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من شركة ما في يوم من الأيام، فمن الضروري مراجعة الإيميلات الخاصة بك لتفريغ المساحة لديك. 

 

وسهلت جوجل عملية إلغاء الاشتراك من القوائم البريدية غير المرغوب فيها، حيث قدمت جوجل زرًا جديدًا لإلغاء الاشتراك في تطبيق Gmail على هواتف أندرويد. 

 

وهذا يجعل إلغاء الاشتراك خيارًا سهلاً وسريعًا وليس شيئًا كان عليك البحث عنه في الإصدار السابق، وبحسب "Laptop Mag" فإنه يمكن استخدام الميزة الجديدة في الوقت الحالي أو بمجرد وصول التحديث إلى هاتفك.

 

كيفية إلغاء الاشتراك من القوائم البريدية في Gmail

 

1. افتح تطبيق Gmail الخاص بك وافتح بريدًا إلكترونيًا من شركة لا ترغب في تلقي رسائل بريد إلكتروني منها. 

 

2. على يمين مرسل البريد الإلكتروني، انقر فوق إلغاء الاشتراك.


3. أكد قرارك بالضغط على إلغاء الاشتراك في النافذة المنبثقة.

 

4. بعد إلغاء الاشتراك، سيظهر لك مربع رمادي أعلى رسالة البريد الإلكتروني يشير إلى أنك ألغيت اشتراكك ويمنحك خيار الإبلاغ عن رسالة بريد إلكتروني كرسالة غير مرغوب فيها أيضًا.

 

وتعد هذه الميزة الجديدة لا تزال قيد التنفيذ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصل لجميع المستخدمين ، وقد لا تكون متاحة على كل جهاز يعمل بنظام أندرويد في الوقت الحالي. 

 

وإذا كنت لا ترى زر إلغاء الاشتراك بجوار مرسل البريد الإلكتروني، فيمكنك دائمًا معرفة كيفية إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني "بالطريقة القديمة".

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