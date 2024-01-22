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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصميم شيك وكاميرا 50 ميجابكسل.. أرخص موبايل أوبو للشباب |اعرف مواصفاته

هاتف أوبو Oppo A38
هاتف أوبو Oppo A38

يذهب البعض من راغبي الشراء إلى تصميم الهاتف أولًا حتى قبل النظر في مواصفاته وإمكاناته، حيث هناك العديد من الهواتف الجيدة ولكن قد يلائم التصميم الخاص بها الشباب، ويتميز هاتف  Oppo A38 من شركة أوبو بتصميم المميز

 

وإلى جانب الشكل والتصميم يوفر Oppo A38 إمكانات كبيرة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ضخمة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تكفي حتى يوم كامل من الاستخدام بالإضافة إلى السعر المناسب.  

وجاء Oppo A38 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بجودة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.  

 

ويقدم Oppo A38 مستشعرًا رئيسيًا للكاميرا بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بورتريه  بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي Oppo A38 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات، مع تقنية 4G. 

 

ويعمل Oppo A38 بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، مع نظام التشغيل أندرويد.

 

سعر هاتف أوبو Oppo A38

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A38 في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و 740 جنيهاً مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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