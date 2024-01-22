امنع المكالمات غير المرغوب فيها على هاتفك بهذه الطريقة

يعاني الكثير من تلقي مكالمات عشوائية وغير مرغوب فيها لا نهاية لها، الأمر الذي يزعجك وينتهك خصوصيتك، وعلى الرغم من حظر المكالمات إلا أنه قد لا يكون أمرًا فعالًا بالنسبة لكل المستخدمين.

ويتمتع مستخدمو هواتف آيفون بخيار حظر أرقام محددة، ولكن هذه الطريقة تحظر المكالمات من هذا الرقم فقط إلا أن خدمة Incognito، وهي خدمة مخصصة لإزالة البيانات الشخصية، قد تنهي مثل هذه المتاعب بحسب 9to5Mac.

وتعد الإستراتيجية الأكثر فعالية للتخلص من المكالمات غير المرغوب فيها لجميع مستخدمي الهواتف الذكية هي إبقاء رقمك بعيدًا عن أيدي مرسلي البريد العشوائي.

ويقوم وسطاء البيانات ومواقع البحث عن الأشخاص بجمع المعلومات الشخصية وبيعها، لذا فهم سبب كبير وراء حصولك على كل تلك المكالمات الآلية والمكالمات غير المرغوب فيها. ويريدون بيع معلوماتك الشخصية قدر الإمكان لأن هذه هي الطريقة التي يجني بها وسطاء البيانات الأموال.



ويتميز تطبيق Incognito بإزالة البيانات الشخصية هذه العملية المرهقة نيابةً عنك، مما يضمن بقاء رقمك خاصًا ويسمح لك بجعل المكالمات غير المرغوب فيها شيئًا من الماضي. ويستغرق الإعداد بضع دقائق فقط - فقط أخبر Incognito بالبيانات الشخصية التي تريد إزالتها.

وفقًا لـ 9to5Mac فإن تطبيق Incognito من شركة Surfshark للأمن السيبراني، يلتزم بشكل صارم بإجراءات الإزالة الخاصة بكل شخص ويتعامل مع تفاعلات وسيط البيانات الإضافية مثل طلبات الرفض.