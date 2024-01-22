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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ تاريخ: الخديوي إسماعيل لم يستطع قراءة السياسة الأوروبية وهي من ضربته

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن الخديوي إسماعيل لم يستطع أن يقرأ السياسة الأوروبية وهي من ضربته.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسماعيل توسع في مسألة الديون على أمل أن مبيعات القطن المصري كانت في السماء ولا بديل له وسيغطي الديون، مشيرًا إلى أن إنجلترا أحضرت قطنًا من دول أخرى وبالتالي سقط سوق القطن.

وتابع، أنه كان هناك عجز عن سداد الديون وكانت مشكلة لدى إسماعيل ولأنة لم يستطع أن يقرأ تحولات الدول الغربية الأمر الثاني الذي أسقطه هو الاقتصاد.

وأشار إلى أن التاريخ ليس أبيض أو أسود، وأي حاكم كان له إنجازات وإخفاقات وإسماعيل له إنجازات كبيرة، مؤكدًا أنه عندما يسير في وسط البلد فإنه يدعوا له لما حققه فيها وإلى الآن لم يتم عمل فيلم أومسلسل عن محمد علي أو إسماعيل.

 

عفيفى محمد عفيفي الشاهد الخديوي إسماعيل التاريخ الحديث السياسة الأوروبية

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