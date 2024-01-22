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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

لمنع استرجاعها.. إزاي تتخلص من الصور نهائيًا على الميموري كارد؟|اعرف الخطوات

تخلص من الصور نهائيًا
تخلص من الصور نهائيًا على الميموري كارد

يسعى الكثير إلى حذف الصور على بطاقة الذاكرة أو “الميموري كارد”، ولكن قد يتعرض البعض لمشكلات عند حذف الصور منها الحذف بطريقة قد لا تكون آمنة. 

 

وبحسب شركة Remo Software فإن منع الوصول غير المصرح به وإساءة استخدام بيانات بطاقة الذاكرة يتطلب حذفًا آمنًا من خلال حل سهل الاستخدام وفعّال لضمان عدم إمكانية استرداد بيانات بطاقة الذاكرة.


وأصبحت بطاقات الذاكرة هي وسائط التخزين المفضلة للعديد من الأجهزة مثل الهواتف الذاكرة والكاميرات الرقمية، نظرًا لصغر حجمها وسعات التخزين الكبيرة، ومع ذلك، فإن إحدى المشكلات الرئيسية المرتبطة ببطاقات الذاكرة هي سهولة وضعها في غير مكانها، مما قد يؤدي إلى الوصول غير المصرح به وإساءة استخدام البيانات الحساسة.

 

وإذا كنت تنوي بيع أو إعارة بطاقة الذاكرة الخاصة بك، فإن مجرد حذف البيانات أو تنسيقها لا يكفي لأن أدوات استعادة البيانات المتقدمة يمكنها استرداد هذه البيانات بسهولة، ولتجنب هذا الموقف، من الضروري تمزيق أو مسح المستندات السرية والصور وملفات الفيديو والملفات الصوتية وغيرها من البيانات المهمة من البطاقة قبل تسليمها.

 

وتنشأ الحاجة إلى تمزيق البيانات أو مسحها من حقيقة أنه عند حذف البيانات أو تنسيقها من بطاقة الذاكرة، لا تتم إزالتها على الفور، وبدلاً من ذلك، يستمر وجوده على البطاقة حتى يتم استبداله ببيانات جديدة.. تخلق هذه البيانات العالقة فرصة للأوغاد لاستعادتها وإساءة استخدامها. 

 

ويؤدي تمزيق البيانات أو مسحها نهائيًا إلى حذفها، مما يجعل استرداد بطاقة SD مستحيلاً، إلا أنه يمكن أن يساعد تطبيق Remo File Eraser في تحقيق ذلك، فهو يقوم بالكتابة فوق البيانات باستخدام أنماط تمزيق قياسية مختلفة، مما يضمن عدم إمكانية استرجاع جميع المعلومات الحساسة.


خطوات حذف الصور نهائيًا من "الميموري كارد" باستخدام Remo File Eraser


قم بتنزيل وتثبيت Remo File Eraser على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

 

قم بتوصيل بطاقة الذاكرة به. 


قم بتشغيل البرنامج وانقر على خيار "Erase Files- Folder".  

 

ثم أضف ملفات الصور المراد مسحها نهائيًا. 


انقر على خيار "متابعة" لبدء عملية المسح. 


انتظر حتى تكتمل العملية بنجاح. 

إذا لزم الأمر، استخدم خيار "الإيقاف المؤقت" لإيقاف العملية مؤقتًا.


ويتميز Remo File Eraser بمسح جميع الصور ومقاطع الفيديو وملفات الوسائط بسهولة من بطاقة الذاكرة بنقرات قليلة فقط، كما يستخدم 9 معايير تعقيم مختلفة لمسح البيانات، مما يسمح للمستخدمين باختيار معيار مناسب بناءً على متطلبات السرية.
 

كما يمكنه مسح البيانات من بطاقات الذاكرة، والأقراص الصلبة، وحتى تمكين الحذف الكامل لبيانات القسم، بالإضافة إلى أنه خالي من الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى.

بطاقة الذاكرة الميموري كارد حذف صور الميموري كارد حذف صور بطاقة الذاكرة Remo File Eraser تطبيق Remo File Eraser

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