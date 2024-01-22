هالة الشاروني تكشف كيف استقبل والدها خبر اختياره شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشفت الكاتبة هالة الشاروني كيف استقبل والدها الكاتب يعقوب الشاروني قرار اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55 المقرر انطلاقها 24 يناير الجارى اختياره ليكون شخصية المعرض هذا العام ، مؤكدة أن والدها استقبل الخبر بنفسه في المستشفى قبل وفاته.

وأضافت الشاروني في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة etc، أن والدها فرح كثيرا بهذا التكريم رغم انه تأخر ولكنه كان راضي وكان يرى انه جاء في وقته.

ووصفت هالة الشاروني والدها بأنه كان أمينا و دقيقا وحريصا على ما يكتبه في روايته وكان يتأكد ويعيش الرواية قبل سردها.