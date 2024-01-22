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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم الاثنين 22-1-2024، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

اسعار الذهب اليوم في مصر


سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3560 جنيها للبيع و 3510 جنيها للشراء.


وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 4068.5 جنيها للبيع و 4011.5 جنيها للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث

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سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 3051.5 جنيها للبيع و 3008.5 جنيها للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2373.25 جنيها للبيع و 2340 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر

 

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 28480 جنيها للبيع و 28080 جنيها للشراء.

والأونصة حوالي 2023 $  للبيع 2022 $ للشراء.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


تختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر


تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا


يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 

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