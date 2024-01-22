تخصيص جناح للطفل بـ معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ55

قال محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إنه سوف يتم إضافة جناح مخصص بالكامل للطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 ، مؤكداً أن جناح الطفل سيضم مجموعة من البرامج و الفاعليات التي تشتبك بشكل مباشر مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.

ما هي الأنشطة الرئيسية التي ستقدم للطفل؟



وأضاف محمد عبد الحافظ خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن جناح الطفل سيضم دور نشر لعرض الكتب الخاصة بها، و الأنشطة التي تقدم للطفل من جميع الجهات.

وأشار رئيس المركز القومي لثقافة الطفل إلى، أن هناك أربع أنشطة رئيسية تقدم للطفل، هما:النشاط القولي والنشاط التفاعلي والورش الفنية والعروض الفنية التي سوف تتم في المسارح الكبيرة على "بلازا 1 و بلازا2"