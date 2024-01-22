تفعيل نظام UMS الإلكتروني بجامعة عين شمس لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت جامعة عين شمس، تفعيل نظام UMS الإلكتروني لإتاحة استعلام طلاب كليات الجامعة المختلفة عن نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وأكدت الجامعة، أنه لا يلزم لحصول الطالب على النتيجة التوجه إلى مقر الكلية، حيث يتاح من خلال نظام إدارة الجامعة الإلكتروني التعرف على تقديرات المواد التي امتحن بها الطالب والموقف من اجتياز الصف الدراسي.

وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي سعيا منها لتنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

وبحسب النظام الجديد لأعمال الامتحانات بالجامعة يجري التصحيح ويتم رصد النتائج في نفس اليوم الذي تعقد فيه اللجان، وبعد انتهاء الجدول بالكامل يتم إعلان النتائج.



ونوهت إلى أنه يمكن الدخول على نظام ums من خلال الرابط من هنا، حيث يشمل طلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس، والبرامج الخاصة والدراسات العليا.

وأعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للمواد التى تم الانتهاء من امتحاناتها وسيتم رفعها على المنصة الإلكترونية ums للتعليم الإلكتروني أول بأول ، وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة .

وذكرت الدكتورة حنان كامل أن الامتحانات بدأت يوم السبت 23 ديسمبر 2024 وسوف تنتهي يوم الأربعاء القادم ٢٤ يناير ٢٠٢٤ وسط تكاتف جميع الإدارات من أجل إنجاح العملية الإمتحانية.

واضافت أنه يتم تصحيح الامتحانات إليكترونيًا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب، كما سيتم إعلان النتائج أول بأول على الصفحة الرسمية للكلية وعلى الإيميل الجامعي للطالب، ومنصة عين شمس الاليكترونية ums الخاصة بإعلان نتائج طلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الإطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية ، لافتة إلى أن الورقة الامتحانية من تشكلت من ثلاثة أنماط مختلفة ، اشتملت على الأسئلة المقالية والموضوعية بنسب متفاوتة.