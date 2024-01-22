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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل الشيوخ: الألعاب الإلكترونية غزت عقول شبابنا وتقود لجرائم السرقات وإزهاق الأرواح

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ

قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، إن العالم يشهد خطوات لاهثة نحو تطور غير مسبوق في عالم الألعاب الإلكترونية، والدول المتقدمة أقرت تشريعات تجرم التعامل مع بعض الألعاب التي تؤدي إلى جرائم تسمى بجرائم "الضرر والخطر"، مشيرا إلى أن ما يجري غزو للعقول بألعاب تقود لقتل النفس أو القيام بجرائم السرقات.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ لطلبي مناقشة عامة موجه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كان المجلس قد وضع موضوع طلبي المناقشة المقدمين من عضو المجلس، علاء مصطفى، ويسرا أباظة ملحقا على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم .

وتابع: نحن أمام وضع يجب أن نقوم فيه بتدخل تشريعي وإصدار قانون يحول دون وقوع الجريمة، لأننا نتحدث اليوم عن مخاطر التكنولوجيا وليس عن إيجابياتها، ولدينا ألعاب كارثية مثل لعبة الحوت الأزرق وتحدي الوشاح ولعبة شارلي وغيرها، هي ألعاب تحرض على الجرائم وتؤدي إلى الإدمان.

وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين ابو شقة الإلعاب الإلكترونية مجلس الشيوخ الحكومة

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