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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام العمل بمشروع تحسين الرؤية البصرية للمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على انتظام  العمل في مشروع تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير . 


وأشار اللواء أحمد راشد أن خطة العمل تضم تطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومعالجة وطلاء واجهات المباني السكنية المطلة على الطريق الدائري للظهور بالشكل الحضاري وذلك بدءا من نزلة شارع البحر الأعظم حتي بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي ١٤ كيلومترا للاتجاهين . 


تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع الشركات المسند لها أعمال التطوير وممثلي كلية الهندسة بجامعة القاهرة وهيئة الطرق.

 
وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء علي تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد مع مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال وكلية الهندسة بجامعة القاهرة. 


وخلال اللقاء كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المعنية بالتنسيق مع أصحاب العقارات المطلة علي الطريق الدائري بضرورة الحفاظ علي ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لواجهات عقاراتهم مع إجراء الصيانات اللازمه الخاصه بمنشأتهم سواء المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي وتعديل مسارات الأسلاك والكابلات المتواجدة علي واجهة العقار بما يتناسب مع الشكل الجمالي الجاري تنفيذه. 


كما شدد المحافظ علي ضرورة سرعة إزالة كافة تراكمات ومخلفات الهدم والرتوش المتعارضة مع تنفيذ المشروع لتمكين الشركات المنفذة للتطوير من عملها والانتهاء منها في المواعيد المحددة موجها برفع كفاءة وتطوير كافه الأنفاق الكائنة بجوار وبمحيط الطريق الدائري مسار الأعمال الجارية بالمشروع لتتكامل منظومة العمل والتطوير بتلك القطاعات الهامة.

 
وأكد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال للوقوف علي جودتها والالتزام بالجدول الزمني موجها بضرورة تنسيق الأعمال ومتابعتها بين الجهات المعنية والمختصة من خلال الجولات الميدانية على الطبيعة وبمواقع تنفيذ الأعمال لتذليل كافة العقبات والتحديات والتعامل معها بصورة سريعة وفورية وعبر المتابعة الدورية لرؤساء الأحياء المعنية بتقديم كافة التسهيلات وتسيير السبل اللازمة للشركات المنفذة والتنسيق مع المواطنين . 


اللقاء الذي عقده المحافظ جاء بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة و محمد نور السكرتير المساعد والشركات المنفذة للأعمال والمكاتب الاستشارية ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وممثلي هيئة الطرق والكباري.

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