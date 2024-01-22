مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية| شاهد

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة هاينان الصينية Hainan Airlines، القادمة من مطار شينزين بالصين، وسط حفاوة وتسهيلات خاصة لركاب الرحلة التي نظمتها الشركة الصينية.

ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوى، استقبالا خاصاً لطائرة خطوط هاينان الصينية، وفق لبروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة تعبيراً عن الاحتفال بوصولها .

ومن المقرر أن تقوم شركة هاينان الصينية Hainan Airlines، بتسيير 3 رحلات أسبوعيا أيام الاحد والثلاثاء والخميس بين مطارى القاهرة وشينزين بالصين.