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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: كفاءة إمرار التصرفات المائية من محطة كهرباء السد العالي

صدى البلد

في ثالث أيام زيارته لمحافظة أسوان قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد محطه كهرباء السد العالى.

قام الدكتور سويلم بالمرور على محطة كهرباء السد العالى لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية ، وإلتقى بالمهندسين والعاملين بالمحطة مشيداً بمجهوداتهم المبذولة فى تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية ، مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين اجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وأجهزة وزارة الكهرباء فيما يخص إمرار التصرفات المائية من محطة الكهرباء.

كما تفقد الدكتور سويلم ماكينة الجسات بالسد العالي والتى تعد أحد أدوات متابعة ومراقبة الحالة الفنية للسد العالى ، بما يسهم فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لجسم السد.

كما تفقد  مخازن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والتى تحتوى على المواد والأدوات المستخدمة فى كافة أعمال الصيانة الدورية للسد العالى ، حيث وجه بإستمرار المتابعة لتحديث صلاحية المواد بشكل دورى ، وتوفير أي ادوات ومعدات مطلوبة لأعمال الصيانة الجارية.

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