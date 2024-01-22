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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكرم طالبة بالثانوي لحصدها الميدالية الذهبية ببطولة انجلترا للخماسي الحديث

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الطالبة حنين رمضان سمير بالصف الاول الثانوى بمدرسة الشهيد العقيد احمد فايز الثانوية بنات بالعمرانية من ذوى الهمم وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم ببطولة الخماسى الحديث والتى أقيمت بإنجلترا متخطية 79دولة شاركت في البطولة.

واهدى المحافظ الطالبة شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لتفوقها الرياضي مؤكداً أنها نموذج مشرف يحتذى به في الإرادة وتحدى الصعاب وفخراً لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة على دعمه الدائم للمتفوقين خاصة ذوى الهمم في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الرياضية او العلمية او الفنية والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد على حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل.

وفى نهاية اللقاء أعرب المحافظ عن تمنياته للطالبة بتحقيق المزيد من التفوق والتقدم . 

من جانبها أعربت الطالبة حنين رمضان عن امتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من ذوى الهمم بالاستمرار في مواصلة النجاح والتفوق وتوجهت بالشكر إلي السيد المحافظ علي الرعاية الدائمة لذوي القدرات والهمم.

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