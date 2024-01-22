اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.
تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر
مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية ستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة "beIN SPORTS MAX1". سيكون المعلق على هذه المباراة هو المعلق المصري علي محمد علي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة على العديد من القنوات المجانية عبر مختلف الأقمار، ومن بينها:
قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100
قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر اليوم:
- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.
- خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.
- في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، زيزو أو تريزيجيه
تقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي، حيث يأتي ترتيبها كالآتي:
ترتيب مجموعة مصر بكأس إفريقيا
منتخب الرأس الأخضر: 6 نقاط
منتخب مصر: نقطتان
منتخب موزمبيق: نقطة
منتخب غانا: نقطة
موعد مباراة مصر وكاب فيردي
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.