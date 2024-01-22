اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية ستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة "beIN SPORTS MAX1". سيكون المعلق على هذه المباراة هو المعلق المصري علي محمد علي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة على العديد من القنوات المجانية عبر مختلف الأقمار، ومن بينها:

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر اليوم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.

في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، زيزو أو تريزيجيه

تقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي، حيث يأتي ترتيبها كالآتي:

ترتيب مجموعة مصر بكأس إفريقيا

منتخب الرأس الأخضر: 6 نقاط

منتخب مصر: نقطتان

منتخب موزمبيق: نقطة

منتخب غانا: نقطة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.