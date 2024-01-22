عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

صدى البلد

تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية ستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة "beIN SPORTS MAX1". سيكون المعلق على هذه المباراة هو المعلق المصري علي محمد علي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة على العديد من القنوات المجانية عبر مختلف الأقمار، ومن بينها:

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100
قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر اليوم:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.
  • خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.
  • في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، زيزو أو تريزيجيه

تقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي، حيث يأتي ترتيبها كالآتي:

ترتيب مجموعة مصر بكأس إفريقيا

منتخب الرأس الأخضر: 6 نقاط

منتخب مصر: نقطتان 

منتخب موزمبيق: نقطة

منتخب غانا: نقطة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

الأمم الأفريقية الرأس الأخضر القنوات الناقلة لمباراة مصر القنوات المجانية قنوات بي إن سبورت كاس امم افريقيا كأس الأمم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

إقامة محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات.. مدبولي يلتقى رئيس شركة سكاتك النرويجية

بعد نصب الخيام أمام منزله.. نتنياهو يتحدث مع عائلات الرهائن عن صفقة جديدة

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أصالة| أيهما الأفضل

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ