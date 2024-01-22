اتفرج ببلاش.. تعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

مباراة مصر وكاب فيردي.. تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة المنتخب اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا أفريقيًا.

يُذكر أن كوت ديفوار تستضيف نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا

تقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي، حيث يأتي ترتيبها كالآتي:

منتخب الرأس الأخضر: 6 نقاط

منتخب مصر: نقطتان

منتخب موزمبيق: نقطة

منتخب غانا: نقطة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ولا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز في مباراة اليوم حتى يتمكن من ضمان التأهل للدور المقبل، خاصة بعد تعثره خلال المباراتين الأخيرتين أمام موزمبيق وغانا بالتعادل الإيجابي في كلتا المباراتين بهدفين لمثلهما.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وكاب فيردي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلنت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، على نقل مباريات المنتخب المصري، وجاء تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وفيما يلي بعض القنوات المفتوحة الأخرى الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي:

1- تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

2- تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5- تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.