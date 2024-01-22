عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتفرج ببلاش.. تعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

منتخب مصر
منتخب مصر

مباراة مصر وكاب فيردي.. تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة المنتخب اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا أفريقيًا.

يُذكر أن كوت ديفوار تستضيف نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

مفيش تقدير|نجم منتخب مصر السابق ينتقد موقف محمد صلاح والعودة لليفربول

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

بعد قرار صلاح مغادرة معسكر منتخب مصر.. خبير لوائح يهاجم ليفربول

موعد سفر صلاح إلى ليفربول بعد مغادرة معسكر منتخب مصر

الحق نزل التردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا

تقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي، حيث يأتي ترتيبها كالآتي:

منتخب الرأس الأخضر: 6 نقاط

منتخب مصر: نقطتان 

منتخب موزمبيق: نقطة

منتخب غانا: نقطة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ولا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز في مباراة اليوم حتى يتمكن من ضمان التأهل للدور المقبل، خاصة بعد تعثره خلال المباراتين الأخيرتين أمام موزمبيق وغانا بالتعادل الإيجابي في كلتا المباراتين بهدفين لمثلهما.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي 

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وكاب فيردي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلنت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، على نقل مباريات المنتخب المصري، وجاء تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي 

وفيما يلي بعض القنوات المفتوحة الأخرى الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي:

1- تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

2- تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5- تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباراة مصر وكاب فيردي موعد مباراة مصر وكاب فيردي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي كاس امم افريقيا ترتيب مجموعة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

موضوعات متعلقة

بالترددات.. إذاعة مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر على هذه القنوات

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

لسه الرجوع ممكن.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

5 قنوات مجانية تنقل إياب الأهلي وصنداونز وهذا موعد المباراة

على حساب الشحات.. مفاجأة في تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام صنداونز

3 مجانية.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي وصن داونز

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

بعد انتهاء الأزمة.. هدية من إيران إلى باكستان

الاعتماد والرقابة الصحية : دعم كامل لأطباء مستشفيات الأزهر لضمان جاهزيتها

وزيرة الخارجية الفنلندية: سكان غزة يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار

المشاط تبحث رغبة عدد من شركاء التنمية المساهمة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تحقيق واسع في ورقة مزعومة لتداول امتحان هندسة الإعدادية بالقليوبية على مواقع التواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ