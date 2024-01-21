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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرار صلاح مغادرة معسكر منتخب مصر.. خبير لوائح يهاجم ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عودة محمد صلاح لصفوف الريدز بعد إصابته أثناء اشتراكه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا. 

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏لو نادى ليفربول خايف على لاعبه محمد صلاح و عايز يشرف على تأهيل اللاعب من الإجهاد العضلى عشان الجهاز الطبي و التأهيلى بالمنتخب الوطني مش هيعرف يأهل اللاعب بمعسكر المنتخب الأفضل بلاش سفر كابتن المنتخب إلى إنجلترا.. ابعت يا كلوب جهازك الطبى لكوت ديفوار كابتن المنتخب عنده مهام خارج الملعب"


وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وخرج مبكرًا في الشوط الأول متأثرا بإصابته.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

 وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.

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