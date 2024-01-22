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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش تقدير|نجم منتخب مصر السابق ينتقد موقف محمد صلاح والعودة لليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

علّق هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، على عودة محمد صلاح للعلاج مع ناديه ليفربول.

وقال خلال حواره مع الكابتن أحمد حسن: “سفر صلاح إلى ليفربول كان مُرتبًا ومفيش تقدير للمسئولية من كابتن المنتخب”. 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم أفريقيا 2023.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرّر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

أحمد حسن الرأس الأخضر الكابتن أحمد حسن بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 كأس أمم إفريقيا 2023 منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

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