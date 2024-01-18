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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحق نزل التردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

مباراة مصر وغانا.. تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة المنتخب اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخب أفريقي.

يذكر أن كوت ديفوار تستضيف نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

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موعد مباراة مصر وغانا

تنطلق مباراة مصر وغانا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة مصر وغانا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، خاصة بعد تعثرهما الجولة الماضية، حيث بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي.

بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).

 ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا

منتخب الرأس الأخضر: 3 نقاط
منتخب مصر: نقطة
منتخب موزمبيق: نقطة
منتخب غانا: دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وغانا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أعلنت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، على نقل مباريات المنتخب المصري، وجاء تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

وفيما يلي بعض القنوات المفتوحة الأخرى الناقلة لمباراة مصر وغانا:

1- تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

2- تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5- تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباراة مصر وغانا كاس امم افريقيا موعد مباراة مصر وغانا القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا القناة الجزائرية الأرضية

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